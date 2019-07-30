Ремонт на улице Северной будет завершен к 1 сентября

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-30T16:56:46+03:00

Работы по ремонту улицы Северной вышли на финишную прямую. Фото: администрация города Вологды

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В Вологде к концу подходит ремонт улицы Северной.

Финансирование работ ведется в рамках программы «Дороги 35» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего приводится в порядок почти 1,5 км проезжей части. Будут отремонтированы и тротуары.

По сообщению пресс-службы администрации города, работы завершены на 78 процентов.

Установлены дорожные бордюрные камни и бордюрные камни для пешеходных дорожек.

В Вологде применяется столичные технологии: верхний слой укладывается из современной асфальтобетонной щебеночно-мастичный смеси (ЩМА-20).

Особое внимание в проекте ремонта - перекрестку с круговым движением. Там проведено расширение двух полос движения с выделением дополнительной полосы для обеспечения безопасного съезда с кольца.

Вокруг кольца обустроен бордюр, внутри которого будет засеян газон.

Ремонтные работы на улице Северной, по словам администрации города, будут завершены до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU