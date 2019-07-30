Ремонт на улице Северной будет завершен к 1 сентября
В Вологде к концу подходит ремонт улицы Северной.
Финансирование работ ведется в рамках программы «Дороги 35» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Всего приводится в порядок почти 1,5 км проезжей части. Будут отремонтированы и тротуары.
По сообщению пресс-службы администрации города, работы завершены на 78 процентов.
Установлены дорожные бордюрные камни и бордюрные камни для пешеходных дорожек.
В Вологде применяется столичные технологии: верхний слой укладывается из современной асфальтобетонной щебеночно-мастичный смеси (ЩМА-20).
Особое внимание в проекте ремонта - перекрестку с круговым движением. Там проведено расширение двух полос движения с выделением дополнительной полосы для обеспечения безопасного съезда с кольца.
Вокруг кольца обустроен бордюр, внутри которого будет засеян газон.
Ремонтные работы на улице Северной, по словам администрации города, будут завершены до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU