В загоревшейся квартире едва не погиб харовчанин
Он курил в постели и заснул
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В Харовске в подъезде многоквартирного дома по адресу улица Ленинградская, дом 12, жильцы обнаружили дым.
Они немедленно позвонили пожарным.
Звонок зафиксирован 29 июля в 22 часа 59 минут. Пожарные установили, что дым идет из однокомнатной квартиры на первом этаже. Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Как оказалось, в квартире тлел диван.
Собственник квартиры – мужчина 1954 г.р. с ожогами II степени 9% поверхности тела и признаками отравления продуктами горения был госпитализирован в Харовскую центральную районную больницу. Причина пожара – его неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU