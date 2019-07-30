В загоревшейся квартире едва не погиб харовчанин

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-30T16:42:11+03:00

Он курил в постели и заснул

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В Харовске в подъезде многоквартирного дома по адресу улица Ленинградская, дом 12, жильцы обнаружили дым.

Они немедленно позвонили пожарным.

Звонок зафиксирован 29 июля в 22 часа 59 минут. Пожарные установили, что дым идет из однокомнатной квартиры на первом этаже. Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Как оказалось, в квартире тлел диван.

Собственник квартиры – мужчина 1954 г.р. с ожогами II степени 9% поверхности тела и признаками отравления продуктами горения был госпитализирован в Харовскую центральную районную больницу. Причина пожара – его неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU