Сантехник наказал директора череповецкого предприятия

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-30T16:33:58+03:00

Работник отстоял свои права и подвел руководителя под штраф

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В апреле 2018 года с череповецкого предприятия уволился слесарь-сантехник, с которым 35-летний руководитель не счел нужным рассчитаться.

По его словам, у него были серьезные претензии к работнику. Однако никаких актов о наложении на работника взысканий он не составлял, приказов о привлечении его к дисциплинарной или материальной ответственности не издавал, работнику подобных приказов не объявлялось.

Но 23 апреля 2018 года трудовой договор был расторгнут, а в день увольнения директор решил его задним числом оштрафовать - не выплатить причитающееся.

Сантехник обратился в суд с заявлением о взыскании зарплаты. По решению суда ему полагалось выплатить 9,6 тысяч рублей. В результате работодатель выплатил эту сумму - в апреле 2019 года.

Но этим разборки не закончились.

В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы». Так что ему грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU