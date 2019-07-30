Сантехник наказал директора череповецкого предприятия
В апреле 2018 года с череповецкого предприятия уволился слесарь-сантехник, с которым 35-летний руководитель не счел нужным рассчитаться.
По его словам, у него были серьезные претензии к работнику. Однако никаких актов о наложении на работника взысканий он не составлял, приказов о привлечении его к дисциплинарной или материальной ответственности не издавал, работнику подобных приказов не объявлялось.
Но 23 апреля 2018 года трудовой договор был расторгнут, а в день увольнения директор решил его задним числом оштрафовать - не выплатить причитающееся.
Сантехник обратился в суд с заявлением о взыскании зарплаты. По решению суда ему полагалось выплатить 9,6 тысяч рублей. В результате работодатель выплатил эту сумму - в апреле 2019 года.
Но этим разборки не закончились.
В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы». Так что ему грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU