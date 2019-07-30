Пытка кипятком: пять чайников череповчанин вылил на гостя

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-30T15:09:35+03:00

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Череповчанин пригласил к себе в гости друга, а с ним пришел еще один мужчина. Они сообразили на троих, а утром оказалось, что у хозяина квартиры пропал телефон. Подозрение пало на нового знакомого.

Поэтому хлебосольный хозяин сначала его избил, а затем стал пытать, требуя признаться в краже. Он посадил гостя в ванну, грел на газовой плите чайник и выливал кипяток на мужчину.

Соседка, услышав нечеловеческие крики, вызвала полицию. К тому времени на несчастного садист успел вылить пять чайников.

Обваренного мужчину увезли в ожоговый центр. У него обожжено 35 процентов поверхности тела. Раны опасны для жизни и расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Садиста задержали, ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры города Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU