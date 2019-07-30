В Лужниках на концерте Rammstein задержан находящийся в федеральном розыске череповчанин
На концерте известной немецкой группы Rammstein в «Лужниках» задержан находившийся в розыске мужчина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Концерт проходил 29 июля. 32-летний житель Череповца явился на концерт, где был вычислен и задержан.
Череповчанин скрывался от полиции - он находился в федеральном розыске за причинение средней тяжести вреда здоровью. В апреле ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он объявился в Москве.
Мужчину передадут коллегам из Череповца.
К слову, это не единственный случай. 21 июля в «Лужниках» на концерте американской метал-группы Metallica был задержан приезжий из Самары, он находился в федеральном розыске за вымогательство.
ИСТОЧНИК KP.RU