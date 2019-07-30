2019-07-30T12:59:19+03:00
Общество

В Лужниках на концерте Rammstein задержан находящийся в федеральном розыске череповчанин

Его этапируют в Череповец
Иван Чухнин
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На концерте известной немецкой группы Rammstein в «Лужниках» задержан находившийся в розыске мужчина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Концерт проходил 29 июля. 32-летний житель Череповца явился на концерт, где был вычислен и задержан.

Череповчанин скрывался от полиции - он находился в федеральном розыске за причинение средней тяжести вреда здоровью. В апреле ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он объявился в Москве.

Мужчину передадут коллегам из Череповца.

К слову, это не единственный случай. 21 июля в «Лужниках» на концерте американской метал-группы Metallica был задержан приезжий из Самары, он находился в федеральном розыске за вымогательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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