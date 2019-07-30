Задавил и не заметил: задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-30T12:42:40+03:00

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Как сообщала "Комсомолка", 28 июля в 1:45 на 12-м километре автодороги «Новленское – Вотча» погиб пешеход - 19-летний вологжанин.

Водитель насмерть сбил человека и скрылся с места аварии.

Полицейские искали свидетелей, водителей, проезжавших в то же время по этой дороге с включенными видеорегистраторами.

В результате автомобиль, сбивший пешехода, был установлен. «Опелем Астра» управлял 22-летний водитель. Он задержан.

Молодой мужчина не заметил пешехода, он был пьян, сообщает областное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU