2019-07-30T12:42:40+03:00
Происшествия

Задавил и не заметил: задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщала "Комсомолка", 28 июля в 1:45 на 12-м километре автодороги «Новленское – Вотча» погиб пешеход - 19-летний вологжанин.

Водитель насмерть сбил человека и скрылся с места аварии.

Полицейские искали свидетелей, водителей, проезжавших в то же время по этой дороге с включенными видеорегистраторами.

В результате автомобиль, сбивший пешехода, был установлен. «Опелем Астра» управлял 22-летний водитель. Он задержан.

Молодой мужчина не заметил пешехода, он был пьян, сообщает областное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лужниках на концерте Rammstein задержан находящийся в федеральном розыске череповчанин
Газель протаранила ВАЗ в Вологде
У кошки-террориста заподозрили бешенство
Жертва сексуального посягательства убила мужчину одним ударом ножа
17-летний водитель чуть не угробил двух пенсионерок
В Череповце иномарку вынесло на людей, шедших по обочине
Ищут водителя: насмерть сбит 19-летний вологжанин
Мужчина на грузовом "Мерседесе" так и не доехал до Вологды
Нападение на таксиста произошло в Череповце
В Череповце спасатели снимали пенсионера с окна
В Череповце спасатели достали мертвого мужчину, застрявшего между гаражами
В Вытегорском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками
В Череповце водитель Рено сбил двух пешеходов, шедших по краю дороги
Директор четырех фирм будет мести улицы в Вологде
Пятикомнатную квартиру в центре Вологды спалил пьяный мужчина
Банду череповецких малолеток сошлют в спеццентр
В Череповце 21-летний мальчик истыкал таксиста ножом
Рекорд поставил мошенник, представившийся представителем прокуратуры Москвы
Все чаще жители Вологды и Череповца предпочитают приобретать на почте японскую косметику и бытовую химию
Большая распродажа: сеть магазинов закрывается в Череповце
На месте будущего рыбозавода, не имеющего аналогов в России, заложен камень
В Вологде пройдет массовый забег "Бегущие огни"
Банда диких свиней во главе с кабанихой терроризирует череповчан