Задавил и не заметил: задержан водитель, скрывшийся с места ДТП
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Как сообщала "Комсомолка", 28 июля в 1:45 на 12-м километре автодороги «Новленское – Вотча» погиб пешеход - 19-летний вологжанин.
Водитель насмерть сбил человека и скрылся с места аварии.
Полицейские искали свидетелей, водителей, проезжавших в то же время по этой дороге с включенными видеорегистраторами.
В результате автомобиль, сбивший пешехода, был установлен. «Опелем Астра» управлял 22-летний водитель. Он задержан.
Молодой мужчина не заметил пешехода, он был пьян, сообщает областное УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU