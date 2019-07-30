Газель протаранила ВАЗ в Вологде

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-30T11:42:14+03:00

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В Вологде произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Накануне вечером в 17:00 в 1-м микрорайоне ПЗ-23, возле дома №13 столкнулись два авто.

40-летний водитель на «Газели» резко стал перестраиваться в правую полосу, где врезался в легковушку ВАЗ-21074.

Удар пришелся по водителю ВАЗ - 50-летнему вологжанину, у него ушибы. Машины получили кузовные повреждения.

Оба водителя были пристегнуты и трезвы, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU