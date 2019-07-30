У кошки-террориста заподозрили бешенство
В Череповце взбесилась домашняя породистая кошка. Она неожиданно стала агрессивной и выгнала семью в коридор.
Они позвонили спасателям.
Как рассказал порталу Gorodche.ru директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, инцидент произошел накануне около 9 часов вечера в квартире дома №38 по улице Беляева.
Они застали семью в коридоре, дверь в комнату, где находилось животное, им удалось закрыть.
Спасатели сумели отловить кошку и посадить его в сумку- в переноску.
Животное отдали хозяйке. Женщина пообещала, что покажет ее и свои царапины специалистам. Потому что велика вероятность, что у животного смертельное заболевание - бешенство.
ИСТОЧНИК KP.RU