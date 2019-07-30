2019-07-30T11:26:38+03:00
Происшествия

У кошки-террориста заподозрили бешенство

Семью спасали специалисты
Иван Чухнин
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Мирное животное в один момент превратилось в зверя.Мирное животное в один момент превратилось в зверя.Фото: Иван Чухнин
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В Череповце взбесилась домашняя породистая кошка. Она неожиданно стала агрессивной и выгнала семью в коридор.

Они позвонили спасателям.

Как рассказал порталу Gorodche.ru директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, инцидент произошел накануне около 9 часов вечера в квартире дома №38 по улице Беляева.

Они застали семью в коридоре, дверь в комнату, где находилось животное, им удалось закрыть.

Спасатели сумели отловить кошку и посадить его в сумку- в переноску.

Животное отдали хозяйке. Женщина пообещала, что покажет ее и свои царапины специалистам. Потому что велика вероятность, что у животного смертельное заболевание - бешенство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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