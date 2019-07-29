Жертва сексуального посягательства убила мужчину одним ударом ножа
27 июля 53-летняя жертва сексуального посягательства зарезала мужчину.
Вину за нее сначала взял ее мужчина.
Как сообщает областное управление СКР, трагедия произошла вечером 27 июля в коридоре коммунальной квартиры на улице Мира в Череповце.
Об убийстве 55 -летнего мужчины сообщил в полицию жилец одной из комнат квартиры.
Мужчина сказал, что именно он и нанес смертельный удар.
На месте сотрудники СКР изъяли орудие преступления - нож.
Однако при выяснении всех обстоятельств, оказалось, что показания мужчины не совсем вяжутся с картиной места происшествия.
В результате сожительница задержанного призналась, что убила мужчину она. Дело в том, что ее сожитель привел незнакомца в квартиру, компанией они распивали спиртное. Когда хозяин заснул, гость стал оказывать даме недвусмысленные знаки внимания. Слов он не понимал. И спор закончился ударом ножа в область ключицы.
Пострадавший успел выскочить из комнаты, выбив дверь, но в коридоре упал замертво. Как оказалось, была повреждена плечевая артерия. Такая травма стала смертельной из-за открывшегося кровотечения.
Против женщины 1965 года рождения заведено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ), решается вопрос о ее аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU