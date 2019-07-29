2019-07-29T17:34:12+03:00
Общество

Жертва сексуального посягательства убила мужчину одним ударом ножа

Вину на себя взял ее сожитель
Иван Чухнин
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27 июля 53-летняя жертва сексуального посягательства зарезала мужчину.

Вину за нее сначала взял ее мужчина.

Как сообщает областное управление СКР, трагедия произошла вечером 27 июля в коридоре коммунальной квартиры на улице Мира в Череповце.

Об убийстве 55 -летнего мужчины сообщил в полицию жилец одной из комнат квартиры.

Мужчина сказал, что именно он и нанес смертельный удар.

На месте сотрудники СКР изъяли орудие преступления - нож.

Однако при выяснении всех обстоятельств, оказалось, что показания мужчины не совсем вяжутся с картиной места происшествия.

В результате сожительница задержанного призналась, что убила мужчину она. Дело в том, что ее сожитель привел незнакомца в квартиру, компанией они распивали спиртное. Когда хозяин заснул, гость стал оказывать даме недвусмысленные знаки внимания. Слов он не понимал. И спор закончился ударом ножа в область ключицы.

Пострадавший успел выскочить из комнаты, выбив дверь, но в коридоре упал замертво. Как оказалось, была повреждена плечевая артерия. Такая травма стала смертельной из-за открывшегося кровотечения.

Против женщины 1965 года рождения заведено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ), решается вопрос о ее аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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