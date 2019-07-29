2019-07-29T14:28:40+03:00
Происшествия

17-летний водитель чуть не угробил двух пенсионерок

Его автомобиль сделав кульбит, упал на крышу
Иван Чухнин
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--Фото: из архива ГИБДД.
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В Вологде в ночь на понедельник перевернулась на крышу легковушка. ДТП случилось в 1:30 недалеко от пересечения Пошехонского шоссе с улицей Сергея Преминина.

17-летний молодой человек на легковушке "Хайма" двигался в сторону Ярославской. Поворот на Преминина он решил сделать под красный сигнал светофора.

В то же время на зеленый свет на перекресток выехал микроавтобус "Фольксваген Транспортер".

Произошло столкновение. От удара легковушка перевернулась на крышу. Подросток не пострадал. А вот в микроавтобусе ехали 2 женщины - 64 и 60 лет, они находились на заднем сиденье. В результате ДТП они получили травмы.

У 17-летнего нарушителя, как выяснилось, не было прав на управление транспортным средством. Кроме того, по некоторым признакам, он был пьян. Но от предложенного сотрудниками ДПС медосвидетельствования "шумахер" отказался

ИСТОЧНИК KP.RU

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