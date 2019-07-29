17-летний водитель чуть не угробил двух пенсионерок
В Вологде в ночь на понедельник перевернулась на крышу легковушка. ДТП случилось в 1:30 недалеко от пересечения Пошехонского шоссе с улицей Сергея Преминина.
17-летний молодой человек на легковушке "Хайма" двигался в сторону Ярославской. Поворот на Преминина он решил сделать под красный сигнал светофора.
В то же время на зеленый свет на перекресток выехал микроавтобус "Фольксваген Транспортер".
Произошло столкновение. От удара легковушка перевернулась на крышу. Подросток не пострадал. А вот в микроавтобусе ехали 2 женщины - 64 и 60 лет, они находились на заднем сиденье. В результате ДТП они получили травмы.
У 17-летнего нарушителя, как выяснилось, не было прав на управление транспортным средством. Кроме того, по некоторым признакам, он был пьян. Но от предложенного сотрудниками ДПС медосвидетельствования "шумахер" отказался
ИСТОЧНИК KP.RU