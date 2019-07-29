2019-07-29T11:00:24+03:00
Происшествия

В Череповце иномарку вынесло на людей, шедших по обочине

Водитель "Рено Флюенс" был пьян
Иван Чухнин
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Номера автомобиля, наверно, стоило бы не закрашивать.Номера автомобиля, наверно, стоило бы не закрашивать.
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Иномарка вылетела на обочину и сбила пешеходов. ДТП произошло 27 июля в Череповце около двух часов ночи на улице Совхозной.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Рено Флюенс» не справился с управлением. Легковушку вынесло на обочину, по которой в тот момент шли два человека. Оба тяжело травмированы. У 33-летней женщины - перелом таза. У ее 33-летнего спутника - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Как оказалось, водитель иномарки был пьян. Он не пострадал, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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