Ищут водителя: насмерть сбит 19-летний вологжанин
По сообщению Управления МВД России по Вологодской области ночью 28 июля погиб пешеход.
ЧП случилось в 1:45 на двенадцатом километре автодороги «Новленское – Вотча».
Неизвестная машина сбила пешехода. Под колесами оказался 19-летний житель Вологды. От полученных во время аварии юноша скончался на месте.
Водитель автомобиля с места ДТП уехал.
Полиция ищет всех автомобилистов, кто в это время проезжал по этому участку дороги с работающим регистратором.
Возможно, видео поможет вычислить транспортное средство, сбившее вологжанина.
Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU