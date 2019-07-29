Ищут водителя: насмерть сбит 19-летний вологжанин

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-29T10:51:07+03:00

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По сообщению Управления МВД России по Вологодской области ночью 28 июля погиб пешеход.

ЧП случилось в 1:45 на двенадцатом километре автодороги «Новленское – Вотча».

Неизвестная машина сбила пешехода. Под колесами оказался 19-летний житель Вологды. От полученных во время аварии юноша скончался на месте.

Водитель автомобиля с места ДТП уехал.

Полиция ищет всех автомобилистов, кто в это время проезжал по этому участку дороги с работающим регистратором.

Возможно, видео поможет вычислить транспортное средство, сбившее вологжанина.

Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU