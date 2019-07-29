2019-07-29T10:51:07+03:00
Происшествия

Ищут водителя: насмерть сбит 19-летний вологжанин

ЧП случилось под Новленским
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сообщению Управления МВД России по Вологодской области ночью 28 июля погиб пешеход.

ЧП случилось в 1:45 на двенадцатом километре автодороги «Новленское – Вотча».

Неизвестная машина сбила пешехода. Под колесами оказался 19-летний житель Вологды. От полученных во время аварии юноша скончался на месте.

Водитель автомобиля с места ДТП уехал.

Полиция ищет всех автомобилистов, кто в это время проезжал по этому участку дороги с работающим регистратором.

Возможно, видео поможет вычислить транспортное средство, сбившее вологжанина.

Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жертва сексуального посягательства убила мужчину одним ударом ножа
17-летний водитель чуть не угробил двух пенсионерок
В Череповце иномарку вынесло на людей, шедших по обочине
Мужчина на грузовом "Мерседесе" так и не доехал до Вологды
Нападение на таксиста произошло в Череповце
В Череповце спасатели снимали пенсионера с окна
В Череповце спасатели достали мертвого мужчину, застрявшего между гаражами
В Вытегорском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками
В Череповце водитель Рено сбил двух пешеходов, шедших по краю дороги
Директор четырех фирм будет мести улицы в Вологде
Пятикомнатную квартиру в центре Вологды спалил пьяный мужчина
Банду череповецких малолеток сошлют в спеццентр
В Череповце 21-летний мальчик истыкал таксиста ножом
Рекорд поставил мошенник, представившийся представителем прокуратуры Москвы
Все чаще жители Вологды и Череповца предпочитают приобретать на почте японскую косметику и бытовую химию
Большая распродажа: сеть магазинов закрывается в Череповце
На месте будущего рыбозавода, не имеющего аналогов в России, заложен камень
В Вологде пройдет массовый забег "Бегущие огни"
Банда диких свиней во главе с кабанихой терроризирует череповчан