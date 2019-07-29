Мужчина на грузовом "Мерседесе" так и не доехал до Вологды
Стали известны подробности произошедшего
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В Вологодской области разыскивали мужчину, управлявшего грузовиком "Мерседес".
Он выехал из Владимира в Вологду, но в пункт назначения так и не прибыл. В интернете появилась фотография автомобиля и просьба сына: "Помогите найти на стоянках или еще где-то, у него проблемы с сердцем..."
Стало известно, что мужчина найден.
Сначала была обнаружена машина - она стояла на окружной Владимира.
По словам сына Вадима, у водителя случился инфаркт, он был госпитализирован в реанимацию Владимира.
ИСТОЧНИК KP.RU