2019-07-29T10:44:01+03:00
Происшествия

Мужчина на грузовом "Мерседесе" так и не доехал до Вологды

Стали известны подробности произошедшего
Иван Чухнин
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В Вологодской области разыскивали мужчину, управлявшего грузовиком "Мерседес".

Он выехал из Владимира в Вологду, но в пункт назначения так и не прибыл. В интернете появилась фотография автомобиля и просьба сына: "Помогите найти на стоянках или еще где-то, у него проблемы с сердцем..."

Стало известно, что мужчина найден.

Сначала была обнаружена машина - она стояла на окружной Владимира.

По словам сына Вадима, у водителя случился инфаркт, он был госпитализирован в реанимацию Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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