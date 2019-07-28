Нападение на таксиста произошло в Череповце

28 Июль 23:05 2019-07-28T23:05:55+03:00

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ЧП с таксистом произошло в Череповце ночью с воскресенья на понедельник.

В кафе зашел окровавленный мужчины и попросил помощи. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь и полицию.

23-летний молодой человек оказался таксистом. Он рассказал, что во время выполнения очередного заказа ему нанесли несколько ножевых ранений.

На подозреваемого была составлена ориентировка, ее немедленно разослали всем нарядам полиции. А через два дня нападавшего задержали.

. Им оказался 21-летний юноша.

Он сознался, что вызвал такси с улицы Боршодской до ЗШК. Прибыв в безлюдное место, он потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Затем он стал угрожать ножом, но водитель отказался. Когда преступник стал наносить таксисту удары ножом, тот сумел открыть дверь и вытолкнуть из салона пассажира.

Задержанный сознался в преступлении, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU