2019-07-28T23:05:55+03:00
Происшествия

Нападение на таксиста произошло в Череповце

Клиент напал на водителя с ножом
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП с таксистом произошло в Череповце ночью с воскресенья на понедельник.

В кафе зашел окровавленный мужчины и попросил помощи. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь и полицию.

23-летний молодой человек оказался таксистом. Он рассказал, что во время выполнения очередного заказа ему нанесли несколько ножевых ранений.

На подозреваемого была составлена ориентировка, ее немедленно разослали всем нарядам полиции. А через два дня нападавшего задержали.

. Им оказался 21-летний юноша.

Он сознался, что вызвал такси с улицы Боршодской до ЗШК. Прибыв в безлюдное место, он потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Затем он стал угрожать ножом, но водитель отказался. Когда преступник стал наносить таксисту удары ножом, тот сумел открыть дверь и вытолкнуть из салона пассажира.

Задержанный сознался в преступлении, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце спасатели снимали пенсионера с окна
В Череповце спасатели достали мертвого мужчину, застрявшего между гаражами
В Вытегорском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками
В Череповце водитель Рено сбил двух пешеходов, шедших по краю дороги
Директор четырех фирм будет мести улицы в Вологде
Пятикомнатную квартиру в центре Вологды спалил пьяный мужчина
Банду череповецких малолеток сошлют в спеццентр
В Череповце 21-летний мальчик истыкал таксиста ножом
Рекорд поставил мошенник, представившийся представителем прокуратуры Москвы
Все чаще жители Вологды и Череповца предпочитают приобретать на почте японскую косметику и бытовую химию
Большая распродажа: сеть магазинов закрывается в Череповце
На месте будущего рыбозавода, не имеющего аналогов в России, заложен камень
В Вологде пройдет массовый забег "Бегущие огни"
Банда диких свиней во главе с кабанихой терроризирует череповчан