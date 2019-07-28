2019-07-28T22:05:24+03:00
Происшествия

В Череповце спасатели снимали пенсионера с окна

Никто не пострадал
Иван Чухнин
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27 июля вечером спасатели выезжали на помощь пенсионеру. Он сидел на окне дома 40 по улице Луначарского.

Прохожие заволновались и позвонили в службу 112.

В 19:.24 звонок был принят, и на место отправились спасатели.

Очевидцы сообщали, что мужчина свесил ноги из окна квартиры на втором этаже и пытается спрыгнуть. Спасатели подоспели вовремя. Они установили лестницу и помогли мужчине залезть обратно.

Как выяснилось, пенсионер 85 лет, инвалид по слуху, не мог открыть дверь изнутри. Пожилому мужчине помогли открыть дверь и объяснили, как пользоваться замками. Вся операция заняла чуть больше 20 минут, сообщает Город Че..

ИСТОЧНИК KP.RU

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