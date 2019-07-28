В Череповце спасатели снимали пенсионера с окна
27 июля вечером спасатели выезжали на помощь пенсионеру. Он сидел на окне дома 40 по улице Луначарского.
Прохожие заволновались и позвонили в службу 112.
В 19:.24 звонок был принят, и на место отправились спасатели.
Очевидцы сообщали, что мужчина свесил ноги из окна квартиры на втором этаже и пытается спрыгнуть. Спасатели подоспели вовремя. Они установили лестницу и помогли мужчине залезть обратно.
Как выяснилось, пенсионер 85 лет, инвалид по слуху, не мог открыть дверь изнутри. Пожилому мужчине помогли открыть дверь и объяснили, как пользоваться замками. Вся операция заняла чуть больше 20 минут, сообщает Город Че..
ИСТОЧНИК KP.RU