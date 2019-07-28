В Череповце спасатели достали мертвого мужчину, застрявшего между гаражами
ЧП случилось на улице Олимпийской
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ЧП случилось 27 июля днем на улице Олимпийской в Череповце. В гаражах обнаружен мертвый мужчина.
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, вызов поступил 27 июля в 11.25. Просьба поступила от полиции: погиб застрявший между металлическими гаражами мужчина. Необходимо было деблокировать тело.
На место выехали сотрудники Спасательной службы. Используя гидравлический инструмент, они сумели вытащить труп и передали его полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU