2019-07-28T19:28:38+03:00
Происшествия

В Череповце спасатели достали мертвого мужчину, застрявшего между гаражами

ЧП случилось на улице Олимпийской
Иван Чухнин
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ЧП случилось 27 июля днем на улице Олимпийской в Череповце. В гаражах обнаружен мертвый мужчина.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, вызов поступил 27 июля в 11.25. Просьба поступила от полиции: погиб застрявший между металлическими гаражами мужчина. Необходимо было деблокировать тело.

На место выехали сотрудники Спасательной службы. Используя гидравлический инструмент, они сумели вытащить труп и передали его полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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