В Вытегорском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-28T19:15:27+03:00

Им помогли выбраться на берег спасатели

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В Вытегорском районе перевернулись два рыбака. ЧП случилось вечером 27 июля. На акватории реки Андома перевернулась лодка. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Мужчин заметили и помогли выбраться на берег спасатели. Причины опрокидывания не называется.

Как сообщают спасатели, обычно подобное случается, когда рыбаки игнорируют правила безопасности поведения на воде.

Рыбакам требуется иметь при себе спасательные жилеты, разумно оценивать погодные условия, не употреблять алкогольные напитки и не отправляться на лодке в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU