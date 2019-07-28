В Череповце водитель Рено сбил двух пешеходов, шедших по краю дороги
Пострадавших с серьезными травмами госпитализировали
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В ночь с пятницы на субботу, около 2 часов ночи на улице Матуринской у дома № 38 произошло ЧП. Двое череповчан шли по краю дороги - 30-летний водитель Renault Fluence не справился с управлением и авто ушло в занос. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую, у женщины подозрение на перелом тазобедренной кости. Пешеходы шли во встречном направлении. Сейчас ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU