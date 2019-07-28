Директор четырех фирм будет мести улицы в Вологде

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-28T12:02:36+03:00

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Женщина за 500 рублей согласилась стать фиктивным руководителем.

В августе прошлого года вологжанка получила предложение, от которого не сумела отказаться.

За вознаграждение ей предложили возглавить несколько организаций города.

Она нуждалась в деньгах и за 500 рублей поставила свою подпись в учредительных документах 4 фирм.

Когда выяснилось, что директор предприятий подставной, а данные в реесте недостоверные, делом занялась прокуратура.

В результате женщине суд назначил год исправительных работ.

Кроме того, пять процентов заработка будет отчисляться в бюджет государства, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU