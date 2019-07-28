Директор четырех фирм будет мести улицы в Вологде
Женщина за 500 рублей согласилась стать фиктивным руководителем.
В августе прошлого года вологжанка получила предложение, от которого не сумела отказаться.
За вознаграждение ей предложили возглавить несколько организаций города.
Она нуждалась в деньгах и за 500 рублей поставила свою подпись в учредительных документах 4 фирм.
Когда выяснилось, что директор предприятий подставной, а данные в реесте недостоверные, делом занялась прокуратура.
В результате женщине суд назначил год исправительных работ.
Кроме того, пять процентов заработка будет отчисляться в бюджет государства, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU