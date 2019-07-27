Пятикомнатную квартиру в центре Вологды спалил пьяный мужчина
Он доставлен в больницу
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:
Хозяин вологодской пятикомнатной квартиры на Благовещенской, 91 был признан виновником пожара: он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В пятницу около полудня пожарные выехали на место ЧП - пришлось эвакуировать пятерых жильцов, пламя тушили в течении часа.
43-летнего хозяина обнаружили в помещении, спасатели вынесли его и передали медикам - отравился продуктами горения. В квартире выгорела отделка комнаты, кладовка, коридор. Пожарные спасли имущества на 300 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU