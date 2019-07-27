2019-07-27T15:16:11+03:00
Происшествия

Банду череповецких малолеток сошлют в спеццентр

13-летние школьники проворовались и были пойманы
Евдокия САХАРОВА
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Четверо школьников Череповца образовали криминальную банду - они обносили торговые центры и мелкие магазины. Малолетние разбойники не подчинялись родителям, не появлялись в школе и не делали выводов из профилактических бесед. Последней каплей была кража личного имущества, которое они разделили между собой. Теперь неуправляемых детей сдадут на месяц в спеццентр для несовершеннолетних правонарушителей в областном центре. С ними будут заниматься профессиональные психологи и педагоги, сообщает прокуратура Череповца. Детей еще ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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