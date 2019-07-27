В Череповце 21-летний мальчик истыкал таксиста ножом
Парню теперь грозит 15 лет тюрьмы
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Ночью с воскресенья на понедельник в Череповце произошло ЧП. 21-летний юноша вызвал такси, после того как машина с пассажиром приехала на ЗШК в безлюдное место - он начал угрожать 23-летнему водителю, начал наносить удары ножом. Таксисту удалось выпихнуть злоумышленника из авто. Нападавший скрылся. Потерпевший добрался до кафе и попросил помощи. Ему удалось выжить.
Преступника нашли через два дня по ориентировкам. Он сознался в содеянном, ему могут назначить до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU