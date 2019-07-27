Рекорд поставил мошенник, представившийся представителем прокуратуры Москвы

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-27T10:29:13+03:00

Он похитил 715 тысяч рублей с банковской карты череповчанина

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У череповчанина мошенник украл 715 тысяч рублей. Он позвонил и представился сотрудником прокуратуры Москвы.

Якобы сотрудник прокуратуры Москвы убедил череповчанина, что ему полагается 580 тысяч рублей компенсации за ранее приобретенный некачественный чай.

Затем была еще серия звонков же из "банка".

Мужчину убедили перечислить на их счет деньги в качестве оплаты пошлин и страховок для получения компенсации. В общей сложности он перевел мошенникам 715 тысяч рублей.

Все это произошло в начале июня. Не дождавшись обещанного. мужчина написал заявление в полицию.

Как сообщает полиция Череповца, это лишь одно из обращений. Всего только за сутки сотрудники УМВД по Вологодской области зарегистрировали 17 заявлений о различных видах хищений с банковских карт.

Сумма похищенного - более миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU