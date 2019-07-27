2019-07-27T10:29:13+03:00
Происшествия

Рекорд поставил мошенник, представившийся представителем прокуратуры Москвы

Он похитил 715 тысяч рублей с банковской карты череповчанина
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

У череповчанина мошенник украл 715 тысяч рублей. Он позвонил и представился сотрудником прокуратуры Москвы.

Якобы сотрудник прокуратуры Москвы убедил череповчанина, что ему полагается 580 тысяч рублей компенсации за ранее приобретенный некачественный чай.

Затем была еще серия звонков же из "банка".

Мужчину убедили перечислить на их счет деньги в качестве оплаты пошлин и страховок для получения компенсации. В общей сложности он перевел мошенникам 715 тысяч рублей.

Все это произошло в начале июня. Не дождавшись обещанного. мужчина написал заявление в полицию.

Как сообщает полиция Череповца, это лишь одно из обращений. Всего только за сутки сотрудники УМВД по Вологодской области зарегистрировали 17 заявлений о различных видах хищений с банковских карт.

Сумма похищенного - более миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все чаще жители Вологды и Череповца предпочитают приобретать на почте японскую косметику и бытовую химию
Большая распродажа: сеть магазинов закрывается в Череповце
На месте будущего рыбозавода, не имеющего аналогов в России, заложен камень
В Вологде пройдет массовый забег "Бегущие огни"
Банда диких свиней во главе с кабанихой терроризирует череповчан
Массовое ДТП случилось в Череповце
Кандидат в пожизненники: серийный маньяк предстанет перед судом
Подозрительную женщину спасатели сняли с подоконника 4 этажа в Череповце
В Череповце в кафе из-за бокала пива мужчина устроил дебош
Грабеж без шума и пыли: вологжане продолжают верить мошенникам
В Вологде хулиганы обстреляли жилой дом
Гастролеры из Череповца своровали у вологжан четыре велосипеда и мотоцикл
В Вологде женщина воровала в супермаркете самое необходимое
В Череповце с провалившейся в канализацию дворнягой произошло чудо
В Харовске завелся пироман
Рыбак упал в воду и утонул под Ягорбским мостом
На "Северстали" стоки чистят растения
Мужчина закинул за забор ребенка вместе с велосипедом
В череповецком дворе автоледи сбила трехлетнего мальчика
Три наряда Росгвардии задержали банду вологодских гаражных воров
В Шексне в собственной кровати на электрическом матраце погибла женщина
В Череповце перекрыт крупный канал рапространения синтетических наркотиков
В Харовске сгорел дом, принадлежащий администрации города
Полиция ищет 24-летнего парня, избившего юного велосипедиста
Вора с поличным задержали бойцы Росгвардии