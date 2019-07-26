Большая распродажа: сеть магазинов закрывается в Череповце

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-26T15:18:06+03:00

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Сеть универсамов "Семья" прекращает свою работу в Череповце.

Об этом сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на PR-менеджера ООО «ТД Интерторг» (владелец сети) Лирину Суслову.

Причина сворачивания работы в Череповце не называется. В городе осталось не больше пяти действующих магазинов. Как пишут пользователи социальных сетей, в связи с закрытием магазины в срочном порядке распродают продукцию.

После освобождения площадей их займут другие бизнесы.

ИСТОЧНИК KP.RU