2019-07-26T15:18:06+03:00
Экономика

Большая распродажа: сеть магазинов закрывается в Череповце

Супермаркеты срочно распродают свою продукцию
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сеть универсамов "Семья" прекращает свою работу в Череповце.

Об этом сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на PR-менеджера ООО «ТД Интерторг» (владелец сети) Лирину Суслову.

Причина сворачивания работы в Череповце не называется. В городе осталось не больше пяти действующих магазинов. Как пишут пользователи социальных сетей, в связи с закрытием магазины в срочном порядке распродают продукцию.

После освобождения площадей их займут другие бизнесы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все чаще жители Вологды и Череповца предпочитают приобретать на почте японскую косметику и бытовую химию
На месте будущего рыбозавода, не имеющего аналогов в России, заложен камень
В Вологде пройдет массовый забег "Бегущие огни"
Банда диких свиней во главе с кабанихой терроризирует череповчан
Массовое ДТП случилось в Череповце
Кандидат в пожизненники: серийный маньяк предстанет перед судом
Подозрительную женщину спасатели сняли с подоконника 4 этажа в Череповце
В Череповце в кафе из-за бокала пива мужчина устроил дебош
Грабеж без шума и пыли: вологжане продолжают верить мошенникам
В Вологде хулиганы обстреляли жилой дом
Гастролеры из Череповца своровали у вологжан четыре велосипеда и мотоцикл
В Вологде женщина воровала в супермаркете самое необходимое
В Череповце с провалившейся в канализацию дворнягой произошло чудо
В Харовске завелся пироман
Рыбак упал в воду и утонул под Ягорбским мостом
На "Северстали" стоки чистят растения
Мужчина закинул за забор ребенка вместе с велосипедом
В череповецком дворе автоледи сбила трехлетнего мальчика
Три наряда Росгвардии задержали банду вологодских гаражных воров
В Шексне в собственной кровати на электрическом матраце погибла женщина
В Череповце перекрыт крупный канал рапространения синтетических наркотиков
В Харовске сгорел дом, принадлежащий администрации города
Полиция ищет 24-летнего парня, избившего юного велосипедиста
Вора с поличным задержали бойцы Росгвардии