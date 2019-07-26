На месте будущего рыбозавода, не имеющего аналогов в России, заложен камень

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-26T15:08:41+03:00

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В поселке Грибково Вологодского района планируется создать рыбоводное хозяйство.

Там намерены выращивать атлантического лосося. Объемы - 2,5 тысячи тонн в год. Пока там заложена символическая плита.

Предприятию выделено 2 га площадей. Там будет создан полный цикл рыбоводства за счет установок замкнутого водоснабжения. Это первый подобный объект на территории страны.

Ежемесячно в резервуары будут зарыбляться более 50 тысяч мальков, рыба будет выращиваться без антибиотиков и гормонов.

Предприятие начнет работать в 2020 году.

Строительство комплекса по выращиванию лосося – только первый этап. В планах компании ООО «Аквапродукт» строительство второго хозяйства мощностью 5 тысяч тонн в год, а также предприятия по рыбопереработке и завода по производству кормов.

Как сообщает правительство области, проект ООО «Аквапродукт» станет 13, развивающим направление рыбоводства на территории Вологодской области. Сейчас выращиванием товарной рыбы и рыбопосадочного материала занимаются 9 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя. В прошлом году общий объем произведенных продуктов аквакультуры (товарная рыба и рыбопосадочный материал) составил 174 тонны.

К концу 2019 года предприятиями области планируется вырастить не менее 300 тонн рыбы. В 2020 этот показатель должен достичь 1 тысячи тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU