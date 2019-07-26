В Вологде пройдет массовый забег "Бегущие огни"
Очередной забег "Бегущие огни" состоится в Вологде в конце июля.
Маршрут пройдет по Заречью. Спортсменов и любителей будут ждать 31 июля в парке Ветеранов.
Участие в активном флешмобе, посвященном последнему месяцу лета, могут принять все желающие.
Традиционно участники должны надеть светоотражатели и взять с собой фонарики.
Для детей будет организована дистанция 300 метров, пеший марш ветеранов – 2 километра, а классический забег состоится на дистанции 3,8 и 7,6 километров.
Сбор и регистрация участников - 20:00 в парке Ветеранов 31 июля. После разминки и небольшой развлекательной программы - старт. Он назначен на 21:00.
По словам организаторов, каждый участник получит вкусный приз и памятный диплом.
ИСТОЧНИК KP.RU