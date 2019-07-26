2019-07-26T11:20:02+03:00
Общество

В Вологде пройдет массовый забег "Бегущие огни"

Маршрут пройдет по Заречью
Иван Чухнин
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Очередной забег "Бегущие огни" состоится в Вологде в конце июля.

Маршрут пройдет по Заречью. Спортсменов и любителей будут ждать 31 июля в парке Ветеранов.

Участие в активном флешмобе, посвященном последнему месяцу лета, могут принять все желающие.

Традиционно участники должны надеть светоотражатели и взять с собой фонарики.

Для детей будет организована дистанция 300 метров, пеший марш ветеранов – 2 километра, а классический забег состоится на дистанции 3,8 и 7,6 километров.

Сбор и регистрация участников - 20:00 в парке Ветеранов 31 июля. После разминки и небольшой развлекательной программы - старт. Он назначен на 21:00.

По словам организаторов, каждый участник получит вкусный приз и памятный диплом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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