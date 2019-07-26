Банда диких свиней во главе с кабанихой терроризирует череповчан

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-26T11:08:49+03:00

Они остались без урожая

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Кабаны -террористы опустошают поля и огороды в Череповецком районе.

В Воскресенском поселении три месяца держат оборону от кабанов.

Каждую ночь дикие свиньи являются за пропитанием. Они облюбовали четыре деревни - Закукобое, Блиново, Захарово и Горе.

Поступают они явно по-сински: вытаптывают картошку и кабачки, не брезгуют луком и морковью.

После них остаются разоренные гряды и ломаные заборы.

"У нас перекопано практически все — огороды, места общего пользования, некоторые даже по два раза. Наши жители дежурят по ночам, выставляют пугал, все заборы обвешаны тряпками, пакетами и бутылками. Ситуация критическая. Обращения к егерям, в Вологду в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира результатов не принесли," - говорит одна из дачниц. Об этом официальный сайт Череповца.

"Банду" возглавляет огромная кабаниха, у которой уже появились поросята.

Охотоведы рекомендуют соорудить непролазные ограждения и заборы, которые животные не смогут подкопать, включить на участке радио (оно будет отпугивать лесных гостей), и самый радикальный способ — отстрел.

ИСТОЧНИК KP.RU