2019-07-26T10:54:03+03:00
Происшествия

Массовое ДТП случилось в Череповце

Пострадала женщина
Иван Чухнин
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Массовое ДТП случилось в Череповце 25 июля вечером. Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, в 17:00 возле дома № 7 на улице Данилова женщина-водитель 1985 года рождения на автомобиле «Киа Рио» врезалась в «Форд Фиеста», которым управлял мужчина 1968 года рождения. Она не выдержала дистанцию.

От столкновения «Фиесту» откинуло на «Форд Куга», а тот - в «Дэу Нексию».

Все авто получили кузовные повреждения.

В результате столкновения пострадала 50-летняя пассажирка «Фиесты».

У нее ушибы мягких тканей головы. Ей назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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