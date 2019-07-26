2019-07-26T10:43:20+03:00
Происшествия

Кандидат в пожизненники: серийный маньяк предстанет перед судом

Он задушил четверых женщин
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце задержан и пойдет под суд серийный маньяк.

Он признал свою вину, хотя ранее заявлял о своей непричастности к произошедшим убийствам женщин. Экспертизой он был признан вменяемым. Так что ему грозит пожизненное заключение.

39-летний уроженец Ивановской области подозревался в жестоких убийствах четверых женщин, ему было предъявлено официальное обвинение.

Убийства происходили с 2010 по 2011 год на территории Ивановской области.

В лесу были обнаружены тела женщин со следами удушения и признаками совершения в отношении них преступлений сексуальной направленности.

Чтобы вычислить маньяка было проведено около 150 экспертиз, более 30 осмотров, опознания, обыски.

В ближайшее время "кандидат в пожизненники" предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде пройдет массовый забег "Бегущие огни"
Банда диких свиней во главе с кабанихой терроризирует череповчан
Банда диких свиней во главе с кабанихой терроризирует череповчан
Массовое ДТП случилось в Череповце
Подозрительную женщину спасатели сняли с подоконника 4 этажа в Череповце
В Череповце в кафе из-за бокала пива мужчина устроил дебош
Грабеж без шума и пыли: вологжане продолжают верить мошенникам
В Вологде хулиганы обстреляли жилой дом
Гастролеры из Череповца своровали у вологжан четыре велосипеда и мотоцикл
В Вологде женщина воровала в супермаркете самое необходимое
В Череповце с провалившейся в канализацию дворнягой произошло чудо
В Харовске завелся пироман
Рыбак упал в воду и утонул под Ягорбским мостом
На "Северстали" стоки чистят растения
Мужчина закинул за забор ребенка вместе с велосипедом
В череповецком дворе автоледи сбила трехлетнего мальчика
Три наряда Росгвардии задержали банду вологодских гаражных воров
В Шексне в собственной кровати на электрическом матраце погибла женщина
В Череповце перекрыт крупный канал рапространения синтетических наркотиков
В Харовске сгорел дом, принадлежащий администрации города
Полиция ищет 24-летнего парня, избившего юного велосипедиста
Вора с поличным задержали бойцы Росгвардии