Кандидат в пожизненники: серийный маньяк предстанет перед судом
В Череповце задержан и пойдет под суд серийный маньяк.
Он признал свою вину, хотя ранее заявлял о своей непричастности к произошедшим убийствам женщин. Экспертизой он был признан вменяемым. Так что ему грозит пожизненное заключение.
39-летний уроженец Ивановской области подозревался в жестоких убийствах четверых женщин, ему было предъявлено официальное обвинение.
Убийства происходили с 2010 по 2011 год на территории Ивановской области.
В лесу были обнаружены тела женщин со следами удушения и признаками совершения в отношении них преступлений сексуальной направленности.
Чтобы вычислить маньяка было проведено около 150 экспертиз, более 30 осмотров, опознания, обыски.
В ближайшее время "кандидат в пожизненники" предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU