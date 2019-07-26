Кандидат в пожизненники: серийный маньяк предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-26T10:43:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце задержан и пойдет под суд серийный маньяк.

Он признал свою вину, хотя ранее заявлял о своей непричастности к произошедшим убийствам женщин. Экспертизой он был признан вменяемым. Так что ему грозит пожизненное заключение.

39-летний уроженец Ивановской области подозревался в жестоких убийствах четверых женщин, ему было предъявлено официальное обвинение.

Убийства происходили с 2010 по 2011 год на территории Ивановской области.

В лесу были обнаружены тела женщин со следами удушения и признаками совершения в отношении них преступлений сексуальной направленности.

Чтобы вычислить маньяка было проведено около 150 экспертиз, более 30 осмотров, опознания, обыски.

В ближайшее время "кандидат в пожизненники" предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU