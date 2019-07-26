Подозрительную женщину спасатели сняли с подоконника 4 этажа в Череповце
Ее забрали медики
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В Череповце 25 июля прохожие заметили, что в окне общежития на улице Гоголя сидит странная женщина - у нее было явное намерение прыгнуть вниз. Между тем она находилась на четвертом этаже.
Прохожие вызвали полицию и спасателей.
Они подоспели вовремя.
Используя автолестницу, сотрудники спасательной службы поднялись к женщине и уговорили ее спуститься вместе с ними на землю.
После этого местная жительница была передана медикам, ей оказывается необходимая помощь.
Сейчас ведется проверка инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU