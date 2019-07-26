2019-07-26T10:33:28+03:00
Происшествия

Подозрительную женщину спасатели сняли с подоконника 4 этажа в Череповце

Ее забрали медики
Иван Чухнин
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В Череповце 25 июля прохожие заметили, что в окне общежития на улице Гоголя сидит странная женщина - у нее было явное намерение прыгнуть вниз. Между тем она находилась на четвертом этаже.

Прохожие вызвали полицию и спасателей.

Они подоспели вовремя.

Используя автолестницу, сотрудники спасательной службы поднялись к женщине и уговорили ее спуститься вместе с ними на землю.

После этого местная жительница была передана медикам, ей оказывается необходимая помощь.

Сейчас ведется проверка инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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