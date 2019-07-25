В Череповце в кафе из-за бокала пива мужчина устроил дебош

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-25T17:07:45+03:00

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Череповчанин собрался вынести бокал с пивом из кафе, но работники заведения ему не разрешили. В результате произошел скандал.

ЧП произошло 25 июля около 8:30 утра в кафе на Октябрьском проспекте. На место выехали бойцы Росгвардии.

Бойцам администратор заведения рассказала, что один из посетителей отдыхал всю ночь, а утром пошел прогуляться, взяв с собой стакан пива.

Работники попросили вернуть посуду, однако молодой человек стал угрожать расправой.

36-летний череповчанин был пьян и ничего не смог пояснить стражам правопорядка. Поэтому его доставили в отдел полиции, где был составлен материал об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает портал Город Че.

ИСТОЧНИК KP.RU