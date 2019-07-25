Грабеж без шума и пыли: вологжане продолжают верить мошенникам

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-25T16:18:29+03:00

И с их карт пропадают деньги

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Мошенники звереют: за прошедшие сутки жители Вологодчины области стали беднее на 300 тысяч рублей. Только сотрудники полиции за минувшие сутки зарегистрировали 11 заявлений о действиях мошенников: они украли с банковских карт около 300 тысяч рублей.

Самый распространенный случай, когда мошенник представляется сотрудником банка и, например, из-за необходимости блокировки карты, узнает реквизиты счета и пароли управления.После этого все сбережения переводятся на другой счет и обналичиваются.

Таким образом за сутки были ограблены 6 человек.

Еще один житель решил разбогатеть и заказал на интернет – сайте оборудование для добычи криптовалюты. Он заплатил за него 65 тысяч рублей. В итоге он не увидел ни товар, ни деньги.

Полиция пытается выловить мошенников, а пресс-служба УМВД области напоминает правила безопасности при пользовании банковскими картами:

1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты.

2. При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие личные сведения. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка.

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение.

4. Приобретайте товар только на проверенных интернет – сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU