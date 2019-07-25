В Вологде хулиганы обстреляли жилой дом

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-25T15:49:34+03:00

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В Вологде была обстреляна жилая многоэтажка на улице Карла Маркса.

На безобразие жалуются жильцы.

Они подозревают, что стрельба ведется из соседнего дома. Причем это происходит не в первый раз. В обоих случаях был поврежден стеклопакет.

По их мнению, в доме напротив на пожарной лестнице часто собирается молодежь. Именно оттуда и могли быть произведены выстрелы.

Эту версию подтвердил и участковый.

По мнению полиции, стрельба производилась по окнам жилого дома из пнематического оружия. Никто не пострадал, то есть в действиях злоумышленников нет уголовной составляющей. Действия попадают лишь под административный кодекс.

Те, кто стрелял, пока не установлены. Жильцы дома встревожены происходящим. Страх передался детям: одна из пуль угодила в окно возле детской кроватки.

Всех, кто что-либо знает об инциденте, кто поможет установить стрелков, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 76-50-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU