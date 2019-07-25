Гастролеры из Череповца своровали у вологжан четыре велосипеда и мотоцикл
48-летний вологжанин заявил о пропаже мотоцикла - он пропал у него прямо со двора.
Ущерб он оценил в 150 тысяч рублей. Полиция начала поиски.
Подозреваемыми оказались 38-летний и 25-летний череповчане. Их задержали в Череповце на территории одного из гаражных кооперативов. В одном из боксов находился украденый мотоцикл, а также 2 велосипеда.
Оказалось, что мужчины украли четыре велосипеда в Заречной части города Вологды. Два велосипеда они успели продать. Как выяснилось, мотоцикл они украли, погрузив его в подогнанный автомобиль.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. За кражи им грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU