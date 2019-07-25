2019-07-25T14:30:44+03:00
Происшествия

Гастролеры из Череповца своровали у вологжан четыре велосипеда и мотоцикл

Они пойдут под суд
Иван Чухнин
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48-летний вологжанин заявил о пропаже мотоцикла - он пропал у него прямо со двора.

Ущерб он оценил в 150 тысяч рублей. Полиция начала поиски.

Подозреваемыми оказались 38-летний и 25-летний череповчане. Их задержали в Череповце на территории одного из гаражных кооперативов. В одном из боксов находился украденый мотоцикл, а также 2 велосипеда.

Оказалось, что мужчины украли четыре велосипеда в Заречной части города Вологды. Два велосипеда они успели продать. Как выяснилось, мотоцикл они украли, погрузив его в подогнанный автомобиль.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. За кражи им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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