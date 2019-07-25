2019-07-25T14:09:55+03:00
Общество

В Вологде женщина воровала в супермаркете самое необходимое

Она задержана при краже трусов и детских вещей
Иван Чухнин
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В Вологду поймали женщину с неоплаченным товаром. Кража произошла в гипермаркете на Пошехонском шоссе.

Охранник сумел заметить, как женщина складывала вещи с прилавка себе в сумку.

И на выходе ее остановили.

Как оказались, она пыталась вынести неоплаченный товар: трусы и детские вещи.

Сотрудниками Росгвардии были изучены записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, эта женщина и раньше воровала детскую одежду.

Общая сумма ущерба оценена в 1000 рублей.

В полиции выяснилось, что ранее вологжанка 1984 года рождения уже привлекалась к ответственности за мелкие кражи, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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