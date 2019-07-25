В Вологде женщина воровала в супермаркете самое необходимое
В Вологду поймали женщину с неоплаченным товаром. Кража произошла в гипермаркете на Пошехонском шоссе.
Охранник сумел заметить, как женщина складывала вещи с прилавка себе в сумку.
И на выходе ее остановили.
Как оказались, она пыталась вынести неоплаченный товар: трусы и детские вещи.
Сотрудниками Росгвардии были изучены записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, эта женщина и раньше воровала детскую одежду.
Общая сумма ущерба оценена в 1000 рублей.
В полиции выяснилось, что ранее вологжанка 1984 года рождения уже привлекалась к ответственности за мелкие кражи, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU