2019-07-25T12:22:57+03:00
Общество

В Череповце с провалившейся в канализацию дворнягой произошло чудо

Щенка спасли, и он обрел хозяина
Иван Чухнин
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Дворнягу вытащили с четырехметровой глубины - мокрую, но живую.Дворнягу вытащили с четырехметровой глубины - мокрую, но живую.
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В Череповце спасали щенка, провалившегося в колодец ливневой канализации. Животное упало в открытый колодец, наполненный водой. ЧП случилось 24 июля.

Спасателям позвонили очевидцы. Они выехали по указанному адресу - к дому на улице Боршодскую, 40. Там возле проезжей части в открытый колодец с водой попал щенок.

Глубина колодца, расположенного возле проезжей части, была около 4 метров. По какой-то причине он был открыт.

По лестнице туда спустился спасатель. Он обвязал собаку веревкой, их подняли на поверхность. Вся спасательная операция заняла не более часа. Однако судьба дворняги за это время круто изменилась. За ее судьбу переживала местная жительница. Она решила забрать себе спасенное животное.

- К счастью, обошлось без травм. Женщина, хоть и не хозяйка, животное забрала к себе. Дворняжке около полугода, - рассказал Gorodche.ru директора спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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