2019-07-25T11:51:38+03:00
Общество

В Харовске завелся пироман

За два дня сгорели три дома в районе Стеклозавода
Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

В Харовске вторую ночь горят дома в районе Стеклозавода. 24 июля в 23:04 загорелся четырехквартирный деревянный дом № 6 на улице Пирогова. На место выехали пожарные.

Чуть позже, пожарные еще не управились с этим домом, вспыхнуло соседнее здание. Сигнал зафиксирован в 23: 50 - горел двухквартирный дом по адресу Пирогова, 7.

Оба дома были расселены в 2017 году.

Удивительно, но и второй дом сгорел дотла.

Причиной пожаров назван поджог.

«Получается, поджигатель ходил рядом, смотрел, как тушат первый дом, и тут же поджег второй», - комментируют харовчане в социальных сетях и опасаются за свои дома. В городе много нежилых зданий. Накануне ночью сгорел дотла еще один расселеннный дом на этой улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце в кафе из-за бокала пива мужчина устроил дебош
Грабеж без шума и пыли: вологжане продолжают верить мошенникам
В Вологде хулиганы обстреляли жилой дом
Гастролеры из Череповца своровали у вологжан четыре велосипеда и мотоцикл
В Вологде женщина воровала в супермаркете самое необходимое
В Череповце с провалившейся в канализацию дворнягой произошло чудо
Рыбак упал в воду и утонул под Ягорбским мостом
На "Северстали" стоки чистят растения
Мужчина закинул за забор ребенка вместе с велосипедом
В череповецком дворе автоледи сбила трехлетнего мальчика
Три наряда Росгвардии задержали банду вологодских гаражных воров
В Шексне в собственной кровати на электрическом матраце погибла женщина
В Череповце перекрыт крупный канал рапространения синтетических наркотиков
В Харовске сгорел дом, принадлежащий администрации города
Полиция ищет 24-летнего парня, избившего юного велосипедиста
Вора с поличным задержали бойцы Росгвардии