В Харовске завелся пироман

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-25T11:51:38+03:00

За два дня сгорели три дома в районе Стеклозавода

Изменить размер текста: A A

В Харовске вторую ночь горят дома в районе Стеклозавода. 24 июля в 23:04 загорелся четырехквартирный деревянный дом № 6 на улице Пирогова. На место выехали пожарные.

Чуть позже, пожарные еще не управились с этим домом, вспыхнуло соседнее здание. Сигнал зафиксирован в 23: 50 - горел двухквартирный дом по адресу Пирогова, 7.

Оба дома были расселены в 2017 году.

Удивительно, но и второй дом сгорел дотла.

Причиной пожаров назван поджог.

«Получается, поджигатель ходил рядом, смотрел, как тушат первый дом, и тут же поджег второй», - комментируют харовчане в социальных сетях и опасаются за свои дома. В городе много нежилых зданий. Накануне ночью сгорел дотла еще один расселеннный дом на этой улице.

ИСТОЧНИК KP.RU