В Харовске завелся пироман
В Харовске вторую ночь горят дома в районе Стеклозавода. 24 июля в 23:04 загорелся четырехквартирный деревянный дом № 6 на улице Пирогова. На место выехали пожарные.
Чуть позже, пожарные еще не управились с этим домом, вспыхнуло соседнее здание. Сигнал зафиксирован в 23: 50 - горел двухквартирный дом по адресу Пирогова, 7.
Оба дома были расселены в 2017 году.
Удивительно, но и второй дом сгорел дотла.
Причиной пожаров назван поджог.
«Получается, поджигатель ходил рядом, смотрел, как тушат первый дом, и тут же поджег второй», - комментируют харовчане в социальных сетях и опасаются за свои дома. В городе много нежилых зданий. Накануне ночью сгорел дотла еще один расселеннный дом на этой улице.
ИСТОЧНИК KP.RU