2019-07-25T11:25:16+03:00
Происшествия

Рыбак упал в воду и утонул под Ягорбским мостом

Мужчина до сих пор не опознан
Иван Чухнин
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Трагедия случилась 24 июля вечером в Череповце под Ягорбским мостом. В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонили 24 июля в 21:50. Молодой человек упал в воду под Ягорбским мостом.

Спасатели выехали на место, но поиски на левом берегу реки Ягорба со стороны Заречья результатов не дали. На берегу нашли только вещи - спиннинг и сумку.

Лишь утром, в 6:55, по информации водно-спасательного отряда, из реки Ягорбы подняли тело мужчины.

Как сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева, мужчине около 40 лет, это рыбак, его нашли буквально в 7-8 метрах от берега.

Как говорят очевидцы, мужчина ловил рыбу. По непонятной причине он упал в воду и утонул. Один из свидетелей пытался помочь ему, но не смог.

Причины трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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