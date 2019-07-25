Рыбак упал в воду и утонул под Ягорбским мостом
Трагедия случилась 24 июля вечером в Череповце под Ягорбским мостом. В единую дежурно-диспетчерскую службу позвонили 24 июля в 21:50. Молодой человек упал в воду под Ягорбским мостом.
Спасатели выехали на место, но поиски на левом берегу реки Ягорба со стороны Заречья результатов не дали. На берегу нашли только вещи - спиннинг и сумку.
Лишь утром, в 6:55, по информации водно-спасательного отряда, из реки Ягорбы подняли тело мужчины.
Как сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева, мужчине около 40 лет, это рыбак, его нашли буквально в 7-8 метрах от берега.
Как говорят очевидцы, мужчина ловил рыбу. По непонятной причине он упал в воду и утонул. Один из свидетелей пытался помочь ему, но не смог.
Причины трагедии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU