На "Северстали" стоки чистят растения
На «Северстали» высаживают водные растения для доочистки сточных вод. Они появились в золошламонакопителях комбината.
Этот эксперимет проводится уже третий год совместно с учеными.
Специалисты института биологии внутренних вод имени Папанина РАН подобрали типы и виды растений, которые наиболее эффективно поглощают загрязняющие вещества.
Их высаживают в искусственные водоемы, через которые пропускаются стоки.
Растения высаживаются в плавучие конструкции.
Ученые надеются, что если количество биоплат увеличить, качество сточной воды возрастет до нормативного уровня.
Контроль качества сточных вод ведется ежедневно.
Как комментирует специалист по водоохранной деятельности управления промбезопасности и экологии Елена Беляева, это не единственный вид очистки стоков, это только доочистка. "Но мы стремимся к наилучшим показателям", - сообщает официальный сайт Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU