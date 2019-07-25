2019-07-25T11:06:05+03:00
Общество

На "Северстали" стоки чистят растения

Иван Чухнин
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На «Северстали» высаживают водные растения для доочистки сточных вод. Они появились в золошламонакопителях комбината.

Этот эксперимет проводится уже третий год совместно с учеными.

Специалисты института биологии внутренних вод имени Папанина РАН подобрали типы и виды растений, которые наиболее эффективно поглощают загрязняющие вещества.

Их высаживают в искусственные водоемы, через которые пропускаются стоки.

Растения высаживаются в плавучие конструкции.

Ученые надеются, что если количество биоплат увеличить, качество сточной воды возрастет до нормативного уровня.

Контроль качества сточных вод ведется ежедневно.

Как комментирует специалист по водоохранной деятельности управления промбезопасности и экологии Елена Беляева, это не единственный вид очистки стоков, это только доочистка. "Но мы стремимся к наилучшим показателям", - сообщает официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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