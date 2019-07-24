Мужчина закинул за забор ребенка вместе с велосипедом

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-24T17:58:32+03:00

Перед этим он избил его до потери сознания

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Как сообщала "Комсомолка", житель Вожеги избил шестилетнего ребенка так, что тот попал в больницу. Стали известны подробности чудовищного преступления.

ЧП случилось 20 июля около 18 часов.

Мальчик катался по центральной площади Вожеги на своем велосипеде без присмотра родителей. Два подвыпивших мужчины подозвали его и пригласили в гаражи, якобы, выпить. Там пьяный 24--летний мужчина избил ребёнка.

От боли мальчик даже потерял сознание. После этого ребенка мужчина перекинул через ограду детского сада, туда же бросил и велосипед. Это он совершил, чтобы скрыть следы преступления.

Значительно позже, около 21:30, случайные прохожие наткнулись на избитого ребенка и отвезли его в больницу.

Подозреваемого искали несколько дней, его портрет был опубликован в СМИ. Оказалось, ранее он угнал машину.

Сейчас мужчина задержан, сообщили в пресс-службе управления СК по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU