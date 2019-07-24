Мужчина закинул за забор ребенка вместе с велосипедом
Как сообщала "Комсомолка", житель Вожеги избил шестилетнего ребенка так, что тот попал в больницу. Стали известны подробности чудовищного преступления.
ЧП случилось 20 июля около 18 часов.
Мальчик катался по центральной площади Вожеги на своем велосипеде без присмотра родителей. Два подвыпивших мужчины подозвали его и пригласили в гаражи, якобы, выпить. Там пьяный 24--летний мужчина избил ребёнка.
От боли мальчик даже потерял сознание. После этого ребенка мужчина перекинул через ограду детского сада, туда же бросил и велосипед. Это он совершил, чтобы скрыть следы преступления.
Значительно позже, около 21:30, случайные прохожие наткнулись на избитого ребенка и отвезли его в больницу.
Подозреваемого искали несколько дней, его портрет был опубликован в СМИ. Оказалось, ранее он угнал машину.
Сейчас мужчина задержан, сообщили в пресс-службе управления СК по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU