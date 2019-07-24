2019-07-24T17:31:10+03:00
Происшествия

В череповецком дворе автоледи сбила трехлетнего мальчика

ДТП случилось на улице Олимпийской
Иван Чухнин
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ДТП с участием ребенка произошло 24 июля в Заягорбском районе. Как сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Череповцу, около 12 часов 50 минут на улице Олимпийской, во дворе дома 29 иномарка наехала на маленького пешехода.

Автомобилем «Шкода Фабиа» управляла женщина 1985 года рождения.

При движении на дворовой территории она совершила наезд на мальчика 2015 года рождения. На место выехали медики. Они поставили малышу диагноз: ушиб головы и правой ноги. Мальчик оставлен на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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