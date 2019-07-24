Три наряда Росгвардии задержали банду вологодских гаражных воров

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-24T16:57:35+03:00

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Сотрудники Росгвардии 23 июля вечером патрулировали улицы города. Около 22:00 к бойцам подошел мужчина и сообщил, что случайно увидел, как в ГСК «Северный» в Лукьяново несколько человек грузят в «Газель» металл из одного бокса.

Неизвестные, поняв, что их заметили, заволновались и поспешили и скрыться. Вологжанин пытался догнать их, но те смогли уйти от погони.

Почти в это время еще один вологодский водитель сообщил Росгвардии о другом ЧП: при съезде с виадука навстречу ему попалась "Газель". Из кузова грузовичка на проезжую часть выпал автомобильный двигатель. Агрегат едва не угодил в его иномарку.

Водитель также некоторое время проследовал "Газель" и смог записать ее регистрационный госномер.

Всю информацию о ЧП передали дежурному, так что на поиски "Газели" выехали три наряда.

В результате «Газель» была обнаружена в районе улицы Засодимского. В кабине находился 48-летний водитель. Его задержали.

Второй наряд устроил у мотора, выпавшего из кузова, засаду. И, когда за ним явился мужчина, его ткже задержали.

Третий наряд выехал в гаражный кооператив. Там во вскрытом гараже прятался 33-летний мужчина. Он пояснил, что просто проходил мимо и решил тут переночевать.

Тем не менее, все задержанные оказались знакомы между собой.

Все подозреваемые были переданы полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU