Три наряда Росгвардии задержали банду вологодских гаражных воров
Сотрудники Росгвардии 23 июля вечером патрулировали улицы города. Около 22:00 к бойцам подошел мужчина и сообщил, что случайно увидел, как в ГСК «Северный» в Лукьяново несколько человек грузят в «Газель» металл из одного бокса.
Неизвестные, поняв, что их заметили, заволновались и поспешили и скрыться. Вологжанин пытался догнать их, но те смогли уйти от погони.
Почти в это время еще один вологодский водитель сообщил Росгвардии о другом ЧП: при съезде с виадука навстречу ему попалась "Газель". Из кузова грузовичка на проезжую часть выпал автомобильный двигатель. Агрегат едва не угодил в его иномарку.
Водитель также некоторое время проследовал "Газель" и смог записать ее регистрационный госномер.
Всю информацию о ЧП передали дежурному, так что на поиски "Газели" выехали три наряда.
В результате «Газель» была обнаружена в районе улицы Засодимского. В кабине находился 48-летний водитель. Его задержали.
Второй наряд устроил у мотора, выпавшего из кузова, засаду. И, когда за ним явился мужчина, его ткже задержали.
Третий наряд выехал в гаражный кооператив. Там во вскрытом гараже прятался 33-летний мужчина. Он пояснил, что просто проходил мимо и решил тут переночевать.
Тем не менее, все задержанные оказались знакомы между собой.
Все подозреваемые были переданы полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU