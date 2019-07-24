В Шексне в собственной кровати на электрическом матраце погибла женщина
Пожар произошел ночью
Пожар прооизошел на рассвете.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В поселке Шексна произошел пожар на улице Гагарина. Горела квартира в доме № 3 на 5-м этаже.
На место выехали пожарные.
Дым шел из спальной комнаты 3-х комнатной квартиры многоквартирного, жилого дома.
В задымленной комнате пожарные обнаружили погибшую женщину.
Пенсионерка 1938 года рождения была найдена 24 июля в 4:29.
В комнате пострадала кровать, закопчена внутренняя отделка спальни и мебель.
По всей видимости, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрического ортопедического матраца.
ИСТОЧНИК KP.RU