2019-07-24T14:51:02+03:00
Происшествия

В Шексне в собственной кровати на электрическом матраце погибла женщина

Пожар произошел ночью
Иван Чухнин
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Пожар прооизошел на рассвете.Пожар прооизошел на рассвете.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В поселке Шексна произошел пожар на улице Гагарина. Горела квартира в доме № 3 на 5-м этаже.

На место выехали пожарные.

Дым шел из спальной комнаты 3-х комнатной квартиры многоквартирного, жилого дома.

В задымленной комнате пожарные обнаружили погибшую женщину.

Пенсионерка 1938 года рождения была найдена 24 июля в 4:29.

В комнате пострадала кровать, закопчена внутренняя отделка спальни и мебель.

По всей видимости, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрического ортопедического матраца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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