2019-07-24T14:29:54+03:00
Происшествия

В Череповце перекрыт крупный канал рапространения синтетических наркотиков

Двух мужчин задержали на железнодорожной станции
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники транспортной полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали двух наркокурьеров.

Операция происходила в Череповце возле железнодорожной станции в Заречье.

У одного мужчины изъяли 10 свертков изоленты с синтетическим наркотиком. Общая масса вещества составила свыше 2,5 граммов, что является крупным размером.

Запрещенное вещество 31-летний и 26-летний мужчины собирались заложить в тайники на территории города. Они уже успели сделать две закладки.

При досмоте квартиры подозреваемых было обнаружено еще 9 свертков, а также не расфасованный наркотик и приспособления для фасовки разовых доз.

Масса запрещенного вещества превысила 13 граммов. Сейчас необходимо проверить причастность мужчин к другим преступлениям.

Следователи Вологодского линейного отдела возбудили уголовные дела по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".

По этим статьям мужчинам грозит тюремный срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина закинул за забор ребенка вместе с велосипедом
В череповецком дворе автоледи сбила трехлетнего мальчика
Три наряда Росгвардии задержали банду вологодских гаражных воров
В Шексне в собственной кровати на электрическом матраце погибла женщина
В Харовске сгорел дом, принадлежащий администрации города
Полиция ищет 24-летнего парня, избившего юного велосипедиста
Вора с поличным задержали бойцы Росгвардии
В Вологодской области появится центр для талантливых детей
Вологодский отморозок ограбил в подъезде 90-летнюю женщину
Документы для нового бизнеса на смартфоне - за 10 минут
Над офисами ПСБ поработали художники
Бассейн в Вологде у стадиона "Витязь" появится к новому году
Центр Вологды оставят без воды
Спасатели потрясены: мальчик засунул голову между столбами
Руководитель почтового отделения каждый месяц заимствовала из кассы и не отдавала
Акция по сбору вторсырья пройдёт в Вологде
Вологжанка сыграла русско-грузинскую свадьбу на телеканале
Стала известна причина смерти известного боксера Артёма Игнатьева
В череповецкой больнице появился УЗИ-аппарат за 17 миллионов рублей
Под Кирилловым мурманчанин вылетел в кювет на иномарке
В Вологде на улице Чехова УАЗ сбил женщину на "зебре"
Вологжанин ограбил кассу мини-маркета
Переход на цифровое вещание вологжанам оплатят
Глухомань: в кадуйском лесу неизвестный отобрал у женщины велосипед
Известный 36-летний боксер скончался в международный День бокса
Завяли лютики:в Череповце подрядчик недополучит миллион рублей
Спасатели снимали детей с крыши десятиэтажки