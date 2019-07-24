В Череповце перекрыт крупный канал рапространения синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-24T14:29:54+03:00

Двух мужчин задержали на железнодорожной станции

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Сотрудники транспортной полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали двух наркокурьеров.

Операция происходила в Череповце возле железнодорожной станции в Заречье.

У одного мужчины изъяли 10 свертков изоленты с синтетическим наркотиком. Общая масса вещества составила свыше 2,5 граммов, что является крупным размером.

Запрещенное вещество 31-летний и 26-летний мужчины собирались заложить в тайники на территории города. Они уже успели сделать две закладки.

При досмоте квартиры подозреваемых было обнаружено еще 9 свертков, а также не расфасованный наркотик и приспособления для фасовки разовых доз.

Масса запрещенного вещества превысила 13 граммов. Сейчас необходимо проверить причастность мужчин к другим преступлениям.

Следователи Вологодского линейного отдела возбудили уголовные дела по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".

По этим статьям мужчинам грозит тюремный срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU