В Череповце перекрыт крупный канал рапространения синтетических наркотиков
Сотрудники транспортной полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали двух наркокурьеров.
Операция происходила в Череповце возле железнодорожной станции в Заречье.
У одного мужчины изъяли 10 свертков изоленты с синтетическим наркотиком. Общая масса вещества составила свыше 2,5 граммов, что является крупным размером.
Запрещенное вещество 31-летний и 26-летний мужчины собирались заложить в тайники на территории города. Они уже успели сделать две закладки.
При досмоте квартиры подозреваемых было обнаружено еще 9 свертков, а также не расфасованный наркотик и приспособления для фасовки разовых доз.
Масса запрещенного вещества превысила 13 граммов. Сейчас необходимо проверить причастность мужчин к другим преступлениям.
Следователи Вологодского линейного отдела возбудили уголовные дела по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".
По этим статьям мужчинам грозит тюремный срок до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU