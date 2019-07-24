В Харовске сгорел дом, принадлежащий администрации города
Отстоять его не удалось
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В Харовске сгорел деревянный дом, принадлежащий администрации города.
Деревянная постройка - двухподъездный дом на 5 квартир сгорела дотла.
23 июля 2019 года в 21:58 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре - горел нежилой деревянный дом на улице Пирогова, принадлежащего администрации Харовска.
11 человек личного состава и 4 единицы техники прибыли в 22:06.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Дом уничтожило огнем полностью. Предварительной причиной пожара в пресс-службе ГУ МЧС называется поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU