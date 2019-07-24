Полиция ищет 24-летнего парня, избившего юного велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-24T12:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

24-летний вологжанин избил малолетнего велосипедиста и скрылся.

Сейчас его ищет полиция.

7-летний мальчик на велосипеде гулял в центре Вожеги, когда его подозвали выпившие молодые люди и позвали в гаражи. Мальчик отказался. Тогда один из них избил мальчика. Ребенка без сознания нашли прохожие и вызвали скорую помощь, которая доставила его в районную больницу.

Полиция нашла очевидцев произошедшего. Была установлена и личность насильника. Им оказался 24-летний Константин Домахин, который подозревается еще в одном преступлении.

Однако он скрывается от полиции. Решено было объявить вожегодца в розыск, сообщает Следственное управление СК РФ. Все, кто знает о его месте нахождения, могут позвонить по телефону (88172).2-23-95, 8-921-235-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU