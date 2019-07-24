Вора с поличным задержали бойцы Росгвардии

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-24T12:21:58+03:00

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Необычного вора задержали в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

При патрулировании Заречья в районе улицы Некрасова бойцы вневедомственной охраны заметили мужчину, который нес дорожный знак «кирпич».

При появлении стражей порядка несун попытался скрыться.

Однако Росгвардейцы была на автомобиле и лучше подготовлены.

Так что погоня была недолгой, вологжанин был задержан.

На вопросы о мотиве кражи 29-летний местный житель ответить не смог.

Парня передали сотрудникам полиции, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU