Вора с поличным задержали бойцы Росгвардии
Инцидент произошел в Вологде
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Необычного вора задержали в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
При патрулировании Заречья в районе улицы Некрасова бойцы вневедомственной охраны заметили мужчину, который нес дорожный знак «кирпич».
При появлении стражей порядка несун попытался скрыться.
Однако Росгвардейцы была на автомобиле и лучше подготовлены.
Так что погоня была недолгой, вологжанин был задержан.
На вопросы о мотиве кражи 29-летний местный житель ответить не смог.
Парня передали сотрудникам полиции, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU