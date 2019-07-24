2019-07-24T11:46:47+03:00
Общество

В Вологодской области появится центр для талантливых детей

Обучение будет проводиться как очно, так и дистанционно
Иван Чухнин
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Голосование на лучшее название областного Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи проходит в социальной сети «ВКонтакте». Всего представлено 10 вариантов. Итоги будут подведены 1 сентября.

Сам центр откроется осенью этого года.

Он разместится в здании бывшего кулинарного техникума на улице Горького, 101.

Финансирование ведётся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

На эти цели Вологодская область получила субсидию размером 207 миллионов рублей. Общий объём инвестиций превышает 261 миллион рублей.

За счёт этих средств в здании проводится капитальный ремонт, затем будет устанавливаться новое оборудование. Работы должны завершиться до 20 августа.

В новом учреждении появятся современные коворкинги, лектории, зоны проектной деятельности, кабинеты робототехники, компьютерные классы и лаборатории, шахматная гостиная и художественная мастерская.

Часть лабораторий и аудиторий разместятся также на базе Вологодского многопрофильного лицея, а жить ребята будут в кампусе, подготовленном в Вологодском институте развития образования.

Ежегодно будут организовываться профильные смены продолжительностью от 14 до 21 дня.

Всего за год в них сумеют обучить до 900 ребят со всей области.

Кроме того, в течение всего учебного года будут вестись программы по очной и дистанционной подготовке школьников к предметным олимпиадам российского и международного уровня.

Отбор на каждую смену будет индивидуальным, обучение и проживание для детей — бесплатным. Как заверяет правительство области, педагогический состав уже сформирован и прошёл необходимую профессиональную подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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