2019-07-24T11:32:54+03:00
Общество

Вологодский отморозок ограбил в подъезде 90-летнюю женщину

Полиция смогла задержать 28-летнего мужчину
Иван Чухнин
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В Вологде задержан подозреваемый в разбойном нападении.

В дежурную часть УМВД России по г. Вологде обратилась пенсионерка. 90-летняя женщина рассказала, что в подъезде дома по улице Некрасова на нее напал грабитель: угрожая ножом он забрал у нее кошелек, в котором находилось 2 тысячи рублей.

Со слов потерпевшей был составлен фоторобот грабителя. По ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы полиции и обнаружили мужчину.

Его доставили в третий отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Вологжанин 1991 года рождения признался в нападении.

Его поместили под стражу, сейчас он находится в следственном изоляторе г. Вологды.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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