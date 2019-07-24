Вологодский отморозок ограбил в подъезде 90-летнюю женщину
В Вологде задержан подозреваемый в разбойном нападении.
В дежурную часть УМВД России по г. Вологде обратилась пенсионерка. 90-летняя женщина рассказала, что в подъезде дома по улице Некрасова на нее напал грабитель: угрожая ножом он забрал у нее кошелек, в котором находилось 2 тысячи рублей.
Со слов потерпевшей был составлен фоторобот грабителя. По ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы полиции и обнаружили мужчину.
Его доставили в третий отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Вологжанин 1991 года рождения признался в нападении.
Его поместили под стражу, сейчас он находится в следственном изоляторе г. Вологды.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой).
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU