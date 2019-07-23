Бассейн в Вологде у стадиона "Витязь" появится к новому году
В Вологде около стадиона «Витязь» появится плавательный бассейн. Общая стоимость строительства - 153 млн рублей.
При этом более 140 млн выделено из бюджета области, а около 13 млн рублей - из федеральной казны.
Сейчас готовность объекта оценена в 35 процентов.
Срок ввода объекта бассейна в эксплуатацию - декабрь 2019 года. Это будет двухэтажное здание, где на втором этаже разместится чаша бассейна. Ее размер рассчитан на пять дорожек длиной 25 метров.
В бассейне предусмотрены трибуны для зрителей, раздевалки с душевыми, тренажерный зал.
В настоящий момент на объекте выполнены работы нулевого цикла, ведется монтаж металлокаркаса. По заверениям строителей, переговоры со всеми ресурсоснабжающими организациями проведены, контур здания будет закрыт в конце августа, после чего начнется отделка.
«По договору срок окончания работ 15 декабря. Тестовое наполнение чаши и пуско-наладку всех внутренних систем мы планируем во второй половине декабря», - сообщил главный инженер стадиона Михаил Коньков.
ИСТОЧНИК KP.RU