2019-07-23T18:11:33+03:00
Спорт

Бассейн в Вологде у стадиона "Витязь" появится к новому году

Строительство идет по графику
Иван Чухнин
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В Вологде около стадиона «Витязь» появится плавательный бассейн. Общая стоимость строительства - 153 млн рублей.

При этом более 140 млн выделено из бюджета области, а около 13 млн рублей - из федеральной казны.

Сейчас готовность объекта оценена в 35 процентов.

Срок ввода объекта бассейна в эксплуатацию - декабрь 2019 года. Это будет двухэтажное здание, где на втором этаже разместится чаша бассейна. Ее размер рассчитан на пять дорожек длиной 25 метров.

В бассейне предусмотрены трибуны для зрителей, раздевалки с душевыми, тренажерный зал.

В настоящий момент на объекте выполнены работы нулевого цикла, ведется монтаж металлокаркаса. По заверениям строителей, переговоры со всеми ресурсоснабжающими организациями проведены, контур здания будет закрыт в конце августа, после чего начнется отделка.

«По договору срок окончания работ 15 декабря. Тестовое наполнение чаши и пуско-наладку всех внутренних систем мы планируем во второй половине декабря», - сообщил главный инженер стадиона Михаил Коньков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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